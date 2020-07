I Penultimi, Storie di minatori per non dimenticare, a Torre

PORDENONE – ..I Penultimi…ma davvero sono stati i Penultimi o giovani Eroi, che con umiltà, tenacia e orgoglio, speranzosi, sono saliti su un treno diretto verso terre e lingue sconosciute, affrontando difficoltà e umiliazioni con il nobile scopo di dare dignità alla propria Famiglia?!

Un titolo, uno spettacolo che fa riflettere su una realtà passata, poco citata sui libri, menzionata per lo più nella commemorazione dei fatti di Marcinelle, con il rischio che la polvere dell’oblio abbia il sopravvento su quella del carbone.

Lo spettacolo, interpretato magistralmente da ‘I Papu’, è basato sul vivo racconto di Attilio Cereser, arzillo Minatore, elaborato su iniziativa del Lions Club di Brugnera.Pasiano.Prata in collaborazione con le Associazioni culturali di Prata (CTG, Ass.ne Alto Liventina XX’, Ass.ne Gio Maria Concina, ANMIL) la cui prima rappresentazione è avvenuta il 4 dicembre 2019 per ricordare i Minatori di Prata e il Museo costruito al loro ritorno.

Lo spettacolo si svolgerà nelle serate del 20 – 21 – 22 – 23 Luglio alle ore 21.00, presso il Parco del museo Archeologico, Castello di Torre, Via Veneto ,1 – Pordenone.

…Davvero ‘I Papu’ come non li avete mai visti! ai quali rivolgo un sincero ringraziamento per aver inserito questo lavoro nel loro palinsesto.

Ecco il link per la prenotazione e le informazioni necessarie.

Elis Fusari, figlia del Minatore Eros