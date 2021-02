I Ramarri cadono al Granillo; Reggina-Pordenone 1-0

REGGIO CALABRIA – Al Granillo è la Reggina ha portare a casa l’intera posta in palio dopo una partita per niente spettacolare, con pochissime occasioni da rete da ambo i fronti, in cui gli amaranto hanno saputo sfruttare l’unica vera occasione al 18′ del st con Folurunsho e bravi poi ad aiginare gli assalti di un Pordenone generoso ma privo di idee e spesso impreciso e spento.

I Ramarri, al secondo stop consecutivo in campionato, restano fermi a quota 32 punti in classifica al decimo posto in condivisione con il Pisa a meno tre dalla zona play off.

Prossimo turno sabato 27 febbraio ore 14.00 al Teghil di Lignano contro l’Ascoli per invertire la rotta.

Il tabellino:

REGGINA – PORDENONE 1-0

GOL: 18′ st Folurunsho

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Delprato, Loiacono, Cionek, Di Chiara (45′ st Stavropoulos); Crimi (30′ st Bianchi), Crisetig; Micovschi (1′ st Bellomo), Folorunsho, Edera (19′ st Okywonkwo); Rivas (1′ st Denis). A disp.: Plizzari, Kingsley, Menez, Bellomo, Petrelli, Denis, Dalle Mura, Lakicevic, Liotti. All. Baroni.

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Vogliacco, Camporese (23′ st Berra), Barison, Falasco (7′ st Chrzanowski); Magnino (34′ st Musiolik), Misuraca, Scavone (23′ st Rossetti); Biondi (23′ st Morra); Ciurria, Butić. A disp.: Bindi, Passador, Stefani, Banse, Mallamo, Zammarini. All. Strukelj.

ARBITRO: Sozza di Seregno. Assistenti: M. Robilotta di Sala Consilina e Bercigli di Valdarno. Quarto ufficiale: I. Robilotta di Sala Consilina.

NOTE: ammoniti Edera, Magnino, Scavone. Angoli 2-4. Recupero: pt 1′; st 5′.

P.G.