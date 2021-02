I Ramarri cedono al Teghil; Pordenone-LR Vicenza 1-2

LIGNANO – Il LR Vicenza espugna il Teghil (1-2) ed interrompe la striscia positiva in campionato del Pordenone che durava da sei giornate.

Non basta la rete al 42′ del st del neo acquisto Morra (primo centro in neroverde per l’ex Entella) ben assistito da Vogliacco a riprendere le sorti del match dopo il gol a freddo al 3′ del pt di Longo perchè neanche il tempo di esultare e dopo un minuto di gioco Giacomelli va in contropiede e dalla distanza lascia partire un tiro a giro che beffa Perisan e regala ai vicentini la vittoria nel derby del triveneto. Da segnalare un calcio di rigore reclamato dai ramarri al 34′ del st per un duro contrasto di Agazzi nei confronti di Rossetti lanciato a rete.

Con questa sconfitta il Pordenone resta a quota 29 punti e viene scavalcato in classifica dal Venezia che lo rilega al nono posto.

Il prossimo turno martedi 9 febbraio i ramarri saranno impegnati nella difficile trasferta di Ferrara contro la Spal.

Il tabellino:

PORDENONE – LR VICENZA 1-2

GOL: 3′ pt Longo; 42′ st Morra, 43′ Giacomelli.

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Berra (30′ st Magnino), Vogliacco, Camporese, Falasco; Zammarini (12′ st Biondi), Calò (36′ pt Misuraca), Scavone (1′ st Rossetti); Ciurria; Butić (30′ st Morra), Musiolik. A disp.: Bindi, Stefani, Banse, Chrzanowski. All. Tesser.

LR VICENZA (4-3-1-2): Perina; Cappelletti, Pasini, Padella, Beruatto; Zonta (29′ st Agazzi), Pontisso (29′ st Bruscagin), Cinelli; Vandeputte (14′ st Giacomelli); Longo (39′ st Valentini), Meggiorini (14′ st Gori). A disp.: Zecchin, Gerardi, Barlocco, Lanzafame, Fantoni, Jallow. All. Di Carlo.

ARBITRO: Volpi di Arezzo. Assistenti: Saccenti di Modena e Nuzzi di Valdarno. Quarto ufficiale: Ayroldi di Molfetta.

NOTE: ammoniti Zammarini, Meggiorini, Vandeputte, Misuraca e Pasini. Angoli 6-5. Recupero: pt 1′; st 5′.

P.G.