I Ramarri espugnano l’Arechi; Salernitana-Pordenone 0-2

SALERNO – Un gran Pordenone espugna (0-2) l’Arechi casa dell’ex capolista della serie B la Salernitana.

La quarta vittoria esterna dopo Ascoli, Pescara e Chiavari arriva grazie alle reti messe a segno al 28′ da Barison che di testa insacca alle spalle di Belec una punizione battuta da Calo’ e da Diaw allo scadere del match al quinto centro consecutivo in campionato che porta cosi il bottino personale in stagione a quota nove.

La seconda vittoria consecutiva permette ai neroverdi di raggiungere quota 24 punti in classifica e rilanciarsi in orbita play off.

Prossimo turno il 15 gennaio al Teghil di Lignano contro il Venezia in un derby del triveneto d’alta classifica.

Il tabellino:

SALERNITANA – PORDENONE 0-2

GOL: 28′ st Barison, 48′ Diaw.

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Casasola, Gyomber (42′ st Giannetti), Bogdan, Lopez; Kupisz (33′ st Schiavone), Capezzi, Di Tacchio, Cicerelli (33′ st Gondo); Tutino (37′ st Dziczek), Djuric (33′ st Anderson). A disp.: Adamonis, Mantovani, Aya, Karo, Iannoni, Veseli, Antonucci. All. Castori.

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Vogliaccio, Barison (30′ st Berra), Bassoli (1′ st Camporese), Falasco; Zammarini, Calò (30′ st Misuraca), Rossetti (7′ st Musiolik); Mallamo (22′ st Magnino); Ciurria, Diaw. A disp.: Bindi, Passador, Banse, Foschiani, Scavone, Butić, Chrzanowski. All. Tesser.

ARBITRO: Rapuano di Rimini. Assistenti: De Meo di Foggia e Moro di Schio. Quarto ufficiale Amabile di Vicenza.

NOTE: espulsi al 29′ pt Capezzi per gioco falloso e al 35′ st Di Tacchio per doppia ammonizione. Al 32′ pt espulso l’allenatore Castori per proteste. Ammoniti Tutino, Diaw, Ciurria, Gyomber, Djuric, Falasco, Musiolik e Anderson. Angoli 2-3. Recupero: pt 3′; st 6′.

P.G.