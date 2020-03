I ramarri si riprendono il fortino Friuli; Pordenone-Juve Stabia 2-1

UDINE – Il Pordenone ritrova il successo alla Dacia Arena di misura (2-1) e di forza contro una Juve Stabia mai doma. Il vantaggio neroverde al 33′ con Gavazzi che insacca di testa un traversone di uno scatenato Gasbarro dall’out di sinistra. Pareggio gialloblù al 74′ con Di Mariano su calcio di rigore scaturito da un fallo Gasbarro (oggi croce e delizia) su Canotto. La rete della vittoria arriva all’ 84′ con Strizzolo che devia di testa angolo battuto dal solito Burrai.

Con questo successo, il secondo consecutivo questa settimana, il Pordenone raggiunge quota 42 punti in classifica, quinto a pari merito con la Salernitana. Prossimo turno sabato 7 marzo in trasferta contro il Cittadella, match a porte chiuse, obiettivo sorpasso in classifica.

Il tabellino:

PORDENONE – JUVE STABIA 2-1

GOL: 33′ Gavazzi, 74′ Di Mariano (rig.), 84′ Strizzolo

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Barison, Bassoli, Gasbarro; Misuraca, Burrai, Pobega; Gavazzi (86′ Mazzocco); Strizzolo, Bocalon (55′ Ciurria). A disposizione: Bindi, De Agostini, Stefani, Vogliacco, Chiaretti, Semenzato, Pasa, Tremolada, Candellone, Zammarini. Allenatore: Tesser

JUVE STABIA (4-3-3): Provedel; Vitiello, Tonucci, Troest, Ricci; Mallamo (82′ Germoni), Calò, Addae; Melara (55′ Canotto), Rossi (65′ Bifulco), Di Mariano. A disposizione: Russo, Allievi, Di Gennaro, Izco, Cissé, Mastalli, Fazio, Calvano, Buchel. Allenatore: Caserta

Arbitro Illuzzi di Molfetta, assistenti Marchi di Bologna e Lombardo di Cinisello Balsamo. Quarto uomo Sozza di Seregno.

NOTE: angoli 6-6. Ammoniti: Calò, Mallamo, Burrai, Tonucci, Gavazzi, Gasbarro, Addae. Recupero: 1′ pt. Spettatori 2.345 (di cui 1.469 abbonati). Incasso 14.253 euro.

P.G.