Il bomber Marconi stende i Ramarri; Pisa-Pordenone 2-0

PISA – Si ferma a Pisa la striscia di 5 risultati utili consecutivi in campionato per il Pordenone.

E’ il capocannoniere del torneo Marconi (11 centri stagionali) a decidere il matcht con la doppietta realizzata nei primi venti minuti di gioco.

Da segnalare un palo clamoroso di Strizzolo nel primo tempo sul punteggio di 1-0 e nel finale l’espulsione di mister Tesser per proteste.

Tutto sommato per i Ramarri la sconfitta è indolore perchè restano comunque ancora secondi in classifica a 22 punti ma in condivisione con Cittadella, Perugia e Crotone.

Prossimo turno domenica 8 dicembre ore 21.00 alla Dacia Arena contro il Crotone.

Il tabellino:

PISA – PORDENONE 2-0

GOL: 9′ pt, 20′ Marconi.

PISA (4-3-1-2): Gori; Birindelli, Benedetti, Aya, Lisi; Gucher, De Vitis, Pinato; Minesso (31′ st Siega); Masucci (40′ st Fabbro), Marconi (32′ pt Moscardelli). A disp.: D’Egidio, Perilli, Verna, Marin, Sibilio, Liotti, Ingrosso, Asencio. All. D’Angelo.

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici (29′ st Monachello), Barison, Camporese, De Agostini; Misuraca (10′ st Chiaretti), Burrai, Pobega; Gavazzi; Ciurria (21′ st Candellone), Strizzolo. A disp.: Bindi, Stefani, Vogliacco, Semenzato, Pasa, Mazzocco, Zanon, Bassoli, Zammarini. All. Tesser.

ARBITRO: Di Martino di Teramo. Assistenti: Schirru di Nichelino e Berti di Prato. Quarto uomo: Gariglio di Pinerolo.

NOTE: al 43′ st espulso Pinato. Al 34′ st espulso Tesser per proteste. Ammoniti Camporese, Pobega, Misuraca, Masucci, Almici, Birindelli, Gucher. Angoli 2-9. Recupero: pt 3′; st 5′. Spettatori 7.397, incasso 80.584 euro.

P.G.