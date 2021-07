IL CASO – Il fantasma di Contrada Maggiore: ultime novità

PORDENONE – E’ un caso che sta tenendo banco in questi giorni a Pordenone. Lo racconta, dal suo profilo facebook, il direttore della tv Il13, Gigi Di Meo. “In Contrada Maggiore, da qualche tempo, una persona percepisce, in alcuni momenti della giornata, un rantolo. Si tratta di una persona, di fede cristiana, che, a questo proposito, vorrebbe far dire delle messe e che mi ha spiegato come questo bisbiglio, questo rantolo, non le faccia paura”.

“Il tutto – continua Di Meo – avviene in una struttura in corso Vittorio Emanuele; può essere un negozio, ma anche un ufficio, una cantina, una qualsiasi struttura, che non ho intenzione di rivelare. Ricordiamo che si tratta di un luogo, la Contrada Maggiore dove ci sono edifici antichissimi e di grande pregio”.

“Qualcuno ha detto “se parlassero le mura…”. In questo caso, la voce si percepisce bene e questo mi è stato riferito da una persona che conosco da una vita, molto seria, che stimo e che non ha alcun bisogno di pubblicità”.

