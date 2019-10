Il derby del triveneto termina a reti bianche; Pordenone-Cittadella 0-0

UDINE – Il primo derby del triveneto disputato in serie BKT tra Pordenone e Cittadella termina 0-0.

Partita piuttosto equilibrata dove le squadre si sono affrontate principalmente sul piano fisico concedendo pochi spunti sia da una parte che dall’altra. Da segnalare un palo colpito dai neroverdi nella ripresa con Gavazzi e due occasioni gol nel finale per il neo entrato Candellone che non vanno a bersaglio.

Con questo pareggio i ramarri salgono a quota 12 punti e sono decimi in classifica e mantengo imbattuti il terreno amico della Dacia Arena.

Mercoledì turno infrasettimanale con la trasferta a Venezia in un nuovo derby del triveneto in serie BKT.

Il tabellino:

PORDENONE – CITTADELLA 0-0

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Semenzato, Barison, Camporese De Agostini; Mazzocco (28′ st Misuraca), Burrai, Gavazzi (18′ st Pasa); Zammarini; Ciurria, Strizzolo (33′ st Candellone). A disp.: Bindi, Ronco, Stefani, Vogliacco, Monachello, Pinto, Zanon. All. Tesser

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghringhelli, Adorni, Camigliano, Benedetti; Vita, Iori (36′ st Pavan), Branca (30′ st D’Urso); Bussaglia; Luppi (20′ st Rosafio), Diaw. A disp.: Maniero, Mora, Proia, Panico, Rizzo, Ventola, Celar. All. Venturato

ARBITRO: Illuzzi di Molfetta. Assistenti Rossi e Zingarelli. Quarto ufficiale Minelli.

NOTE: ammoniti Zammarini, Mazzocco, Gavazzi, Iori, Ghiringhelli, Diaw. Angoli 4-6. Recupero pt 0′, st 5′. Spettatori totali 3184 (di cui 1370 abbonati e 270 ospiti). Incasso 28.699 euro.

P.G.