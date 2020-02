Il Dialogo creativo, il 22 con Caterina Moser

PORDENONE – Nell’ambito degli incontri che la rassegna culturale pordenonese “Il dialogo creativo” ha voluto dedicare all’Europa, sabato 22 febbraio, ore 17, sala Degan in biblioteca civica, si darà spazio al punto di vista di tre giovani autori: Simone Benazzo, Caterina Moser e la pordenonese Martina Napolitano.

Dal 2015 Caterina Moser è una collaboratrice di Europhonica, il format del circuito delle radio universitarie italiane “Raduni”, che racconta l’Unione europea ai giovani. Laureata in Scienze di comunicazione a Verona e in Comunicazione e culture dei media a Torino, a Trento collabora con Radio80 e a Torino con Urban The Best, un progetto che vuole valorizzare la nuova musica locale e dal web.

Caterina parlerà anche della Fondazione Antonio Megalizzi, inaugurata il 14 febbraio scorso a Trento in memoria del giovane ucciso nell’attentato terroristico dell’11 dicembre 2018 a Strasburgo, dove si trovava proprio come collaboratore, anche lui, di Europhonica.

Con Simone Benazzo e Martina Napolitano, invece, si esploreranno luoghi e storie marginali, nei Balcani, in Europa centrale e orientale.

Simone Benazzo è laureato in Comunicazione e Scienze internazionali e diplomato al Collegio d’Europa di Varsavia. Dal 2012 si dedica allo studio dell’Europa Orientale, occupandosi di memoria storica e di nazionalismi di quello che era il mondo oltre la cortina di ferro. Collabora con la rivista di geopolitica Limes. Martina Napolitano è dottoranda in Slavistica all’Università di Udine.

Appassionata dello spazio post-sovietico, ha vissuto per motivi di studio e di lavoro a Kiev, Vilnius, Mosca e negli Stati Uniti. Fuori dall’accademia, scrive di politica e società del mondo russofono per East Journal e Osservatorio Balcani e Caucaso.

L’evento è in collaborazione con il Circolo della stampa di Pordenone e l’Ordine dei Giornalisti del FVG.

L’ultimo appuntamento dell’8 edizione de “Il dialogo creativo”, sabato 29 febbraio, sarà un viaggio affascinante nella preistoria da cui tutti proveniamo, con Guido Barbujani, genetista, e Bruno Arpaia, scrittore e giornalista.

Il dialogo creativo è un progetto de L’Altrametà, realizzato con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con i Comuni di Pordenone, di Azzano Decimo e di Porcia, la Cooperativa Sociale Itaca, Voce Donna Onlus, Carta di Pordenone, il Circolo della Stampa di Pordenone, l’Istituto comprensivo “Rita Levi Montalcini” di Fontanafredda, la Sezione del Friuli Venezia Giulia dell’International Association for Art and Psychology – IAAP, l’associazione italo-albanese Insieme, Arci Servizio Civile e l’associazione slovena Kinokašča.