Il Dialogo creativo, premiati vincitori concorso scrittura Touria e Hiba

PORDENONE – Si è tenuta il 24 giugno, nella sede della cooperativa Itaca, la premiazione dei vincitori del concorso di scrittura organizzato nell’ambito della rassegna culturale “Il dialogo creativo” dall’associazione l’Altrametà di Pordenone.

«Abbiamo voluto attendere che fosse consentito celebrare una cerimonia in presenza, nel rispetto delle limitazioni previste dalla normativa, per poter incontrare i ragazzi di persona in un momento così particolare», dicono gli organizzatori.

I dieci vincitori, accompagnati dai famigliari e da alcuni insegnanti, hanno risposto con entusiasmo a questo invito. A premiarli è stata la presidente della cooperativa Itaca Orietta Antonini, assieme alle volontarie del centro antiviolenza Voce donna onlus, Maria De Stefano e Rosa Paola Ellero, componenti della giuria che ha valutato gli elaborati.

In giuria c’erano anche Chiara Cristini, consigliera di parità e presidente della Carta di Pordenone, Fabio Della Pietra, giornalista presso la cooperativa Itaca ed Elisa Cozzarini, giornalista e scrittrice.

Nove gli istituti secondari di primo e secondo grado del Friuli Venezia Giulia che hanno aderito al concorso, nato per ricordare Touria e Hiba, la donna e la bambina di origini marocchine uccise dal marito e padre nell’aprile del 2015 a Pordenone.

Primi classificati tra gli studenti delle medie sono stati Paolo Fumi e Filippo Gnoato della classe II B del Centro Storico di Pordenone, con un testo capace di incuriosire e stupire, veicolando in modo semplice messaggi profondi.

Si è classificata seconda Gaia Gardin, classe II A dell’istituto “Italo Svevo” di Fontanafredda. Terzi ex aequo sono stati Mattia De Marchi, classe III C della “Giacomo Zanella” di Porcia, Angelica Calderan, III E della “Italo Svevo” di Fontanafredda e Beatrice Vicenzotto della II B alla “Pier Paolo Pasolini” di Pordenone. Una menzione speciale fuori concorso è stata assegnata a Sofia Bianchini, della classe II B della “Pier Paolo Pasolini” di Pordenone.

Al primo posto tra gli studenti delle superiori Ludovica Comin, della classe III F ai Licei “Le Filandiere” di San Vito al Tagliamento. Secondo Matteo Donnici, della IV D all’I.S.I.S. “Lino Zanussi” di Pordenone. Infine Giulia Osquino, classe II A, sempre ai Licei “Le Filandiere” di San Vito al Tagliamento, si è classificata terza.

L’iniziativa è stata realizzata grazie al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia.

INFO: ildialogocreativo@gmail.com

www.ildialogocreativo.it