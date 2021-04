Il doppio senso di viale Marconi è diventato realtà il 10 aprile

PORDENONE – “Sono passate già alcune auto lungo il rinnovato doppio senso di viale Marconi, questa mattina, 10 aprile”.

Scrive così, sul suo profilo facebook l’assessore alla Mobilitá Cristina Amirante.

“Osservo biciclette sulla ciclabile, negozi ai blocchi di partenza per le riaperture e le inaugurazioni, nuove agenzie viaggi, negozi di arredamenti, studi professionali e recuperi edilizi già in fase progettuale.

Aiuole curate, con nuvoi alberi, certo giovani ma che cresceranno in spazi dedicati alla loro tipologia, ciclabili, marciapiedi illuminati, un viale cittadino che non è più un luogo di degrado ma un luogo che svolge una funzione urbana precisa, definita, utile.

Il doppio senso sarà in sperimentazione non perché verrà tolto ma per valutare le manovre, i semafori, la necessità di fare nuove rotatorie, gli aggiustamenti sulla segnaletica.

Ci sono voluti 5 anni per ottenerequesto risultato. La revisione del piano di mobilità nel 2017/18, il progetto nel 2019, lo spostamento della roggia e le nuove fognature nel 2020, ma ora, nel 2021, il doppio senso, vero, reale.

#pordenonecambia #contanoifatti”.