Il Drive-In decolla a regola d’arte con Grease

PORDENONE – La novitá dell’estate pordenonese, il Drive-In nell’area dell’Interporto, ha aperto i battenti nella serata di venerdì 24 luglio con la proiezione di Grease, famoso film americano di qualche decennio fa, e oltre una sessantina di auto a prendere parte alla premiere.

Giovedì 23 luglio, intanto, al Centro Direzionale Interporto di Pordenone si è tenuta la presentazione dell’iniziativa, moderata dal direttore di pordenoneoggi, Maurizio Pertegato, alla presenza del Vice Sindaco Eligio Grizzo, del presidente di Interporto Centro Ingrosso Silvano Pascolo affiancato dall’amministratore Delegato Giuseppe Bortolussi e da Mauro Tavella, Amministratore unico della TOP srl,

“Lodevole iniziativa!” è l’affermazione del Vice Sindaco Grizzo, che aggiunge “idea encomiabile, lungimirante e coraggiosa, per questo merita di essere sostenuta”.

L’idea del Drive In è stata accolta da Interporto fin dall’inizio, il perché lo ha spiegato l’Amministratore Delegato Bortolussi, “proprio perché è nello stile di questa nostra realtà pordenonese.

Lo stile dell’Amministrazione di Interporto Centro Ingrosso è quella di aprire a tutte quelle iniziative in sicurezza che offrono comunque visibilità alla città di Pordenone e a Interporto in quanto parte integrante della città” e aggiunge “L’iniziativa si sposa perfettamente con il momento delicato che stiamo vivendo”.

Soddisfatto anche tutto lo staff del “dietro le quinte”, la struttura completa del Drive In può’ offrire la massima sicurezza, il collaudo effettuato infatti dalle autorità competenti ha superato senza indugio tutte le garanzie pretese da Interporto. “Tutto è stato programmato nel migliore dei modi” afferma il vice Sindaco Grizzo.

“E’ una grande squadra che sostiene tutta l’iniziativa” Tavella ringrazia, anche a nome di Alessandro Moro presidente di Fuoristrada Club 4×4 Pordenone ed organizzatore del Drive In, il suo instancabile staff dell’Italian Baja, che in un anno sabbatico, ha comunque lavorato per questo nuovo progetto.

È stato infatti un impegno ed un lavoro non indifferente per rispettare le scadenze promesse al pubblico, promesse tra l’altro fatte in un periodo di completo lock down per la triste emergenza del Covid-19, un momento in cui esporsi ed investire è sicuramente controproducente dal lato finanziario, ma come afferma Tavella “Drive In Pordenone è un progetto sociale e il nostro approccio è totalmente lontano ed opposto al business.

Qui noi quantifichiamo il ROI in sentimenti forniti alla gente, non in euro, qui non offriamo un prodotto, ma momenti di felicità senza età, senza differenze sociali o etniche e soprattutto le possiamo offrire in un momento dove lo sfogo e la voglia di uscire credo siano giustificati da una situazione tragica imprevista che ha visto una grande paura in tutte le famiglie”.

I 115 (121 meno 6) parcheggi disposti in numero alfanumerico, daranno modo al pubblico di godersi in tutta tranquillità il film preferito, prenotato on line attraverso la piattaforma, un gruppo elettrogeno da 70 kw è già installato per ovviare ai tempi lunghi imposti dal servizio elettrico, lo schermo da 144 mattonelle che corrispondono a 36 mq è già stato testato martedì 21 luglio con risultati più che ottimi.

Andrea Vignola, direttore artistico del Drive In, è preso d’assalto dal pubblico interessato alla “prima”, ricordiamo che l’inaugurazione si terrà venerdì 24 luglio alle ore 21.00 con “GREASE”, uno dei più celebri film di tutti i tempi e musical di maggior successo nella storia del cinema ambientato negli anni ‘50.

La procedura per le prenotazioni è molto semplice, alla portata di tutti, con un semplice click si potrà scegliere sulla mappa i posti liberi, gli orari delle proiezioni e il film desiderato del palinsesto. Un contorno di stand dedicati alla gastronomia caratteristica dei cinema (panini, dolciumi, bevande, zucchero filato ecc.) non potranno che offrire gusto al palato mentre vi godrete in tutta tranquillità un buon film in compagnia dei vostri amici o famiglia.

Drive In per un obiettivo importante! Non solo sociale ma anche benefico è lo scopo dell’intera stagione 2020 del Drive In, una data importante è già stata fissata, il 31 ottobre c.a. nella serata finale, vedrà consegnato il ricavato dei proventi incassati ad un’Associazione di beneficenza che sarà comunicata.

Le proiezioni previste questo fine settimana saranno: “Grease” (venerdì), “La Febbre del Sabato Sera” (sabato) e “Vacanze Romane” (domenica).

Ma, come ribadito in conferenza stampa, l’area del Drive In potrà essere utilizzata anche per altre iniziative del territorio e Tavella ribadisce la piena disponibilità per rendere visibile le potenzialità e la posizione strategica di Interporto Centro Ingrosso.