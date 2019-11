Il maestro dei corpi speciali Usa a Pordenone per insegnare tattiche di sicurezza

PORDENONE – L’americano Rigo Durazo, uno dei massimi esperti mondiali di procedure operative per forze di polizia e gruppi di intervento (SWAT) in forza alle principali agenzie governative statunitensi, fondatore di TACFLOW ACADEMY, ha tenuto nei giorni scorsi a Pordenone un workshop sul tema della “WEAPON’S RETENTION”, ossia le tecniche operative di utilizzo e ritenzione dell’arma in dotazione. L’istruttore statunitense era ospite della Windrose Tactical Solution, società pordenonese che si occupa di sicurezza a 360 gradi, organizzando seminari e corsi di aggiornamento per civili e forze dell’ordine. “E’ stato un onore poter lavorare con una delle più grandi personalità mondiali del nostro settore, buon amico e collega, con il quale abbiamo intavolato una proficua collaborazione – ha commentato Gianluca Tiepolo, titolare della Windrose. L’argomento, la weapon’s retention, era di estrema attualità visti anche i recenti, tragici fatti di cronaca”. Il riferimento è ovviamente al duplice omicidio di Trieste, che ha avuto come vittime due poliziotti della locale questura, dopo che l’omicida era riuscito a sottrarre la pistola d’ordinanza ad uno dei due, ma non solo visto che episodi del genere accadono settimanalmente. Al workshop erano presenti, corsisti civili che operano nel mondo della sicurezza, militari dell’Arma dei Carabinieri e membri della Polizia Locale di Comuni del Veneto, alcuni in veste privata, altri mandati dalle rispettive Amministrazioni. “Sicuramente ripeteremo il corso nel 2020 – conclude Tiepolo – ci tengo a ribadire l’invito anche ai locali Comando Provinciale dei Carabinieri, alla Questura e alla Polizia Locale di Pordenone”.

