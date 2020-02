Impresa sociale per i servizi a Casa Colvera

PORDENONE – Il Comune di Pordenone ha indetto un bando di gara per selezionare una impresa sociale, senza fini di lucro, per erogare un servizio di comunità di tipo familiare a favore degli gli anziani autosufficienti ospitati nello stabile di via Colvera completo di arredi ed attrezzature.

Il bando inoltre prevede anche l’erogazione erogazione di altri servizi integrativi, sperimentali e attività.

La materia è curata del settore III – Servizi ala persona e alla comunità -con sede in piazzetta Calderari n.2 a Pordenone e le domande devono essere recapitate a mano entro le 12 del 20 febbraio 2020 all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.30.

Sul sito del comune all’indirizzo www.comune.pordenone.it/it/comune/albo/bandi-avvisi sono pubblicati gli estremi dell’appalto, dalla descrizione dell’oggetto al canone d’affitto, dalla durata del contratto ai requisiti richiesti per essere ammessi alla selezione, alle procedure di assegnazione ad altre informazioni.

E’ possibile richiedere ulteriori informazioni ed effettuare anche un sopraluogo del sito contattando il personale incaricato del bando telefonando allo 0434 – 392601.

L’apertura della documentazione avverrà in seduta pubblica nella sala rossa della sede municipale martedì 25 febbraio alle ore 10.