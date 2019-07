In arrivo forti temporali nel Pordenonese, va via l’afa

PORDENONE – È in arrivo, tra martedì 9 e mercoledì 10 luglio,

un’ondata temporalesca con il rischio di nubifragi e grandine, e

un abbassamento della temperatura di 8-10 gradi specie al

centro-nord ma potrebbe essere coinvolto in parte anche il Sud,

in particolare il versante adriatico.

Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara

spiegando che “l’anticiclone africano batterà ritirata

consentendo l’arrivo di correnti più fresche e instabili nord

atlantiche”.

Il meteorologo avverte che per quanto i “fenomeni

risulteranno localizzati, saranno possibili locali nubifragi,

grandine anche di dimensioni significative e violente quanto

improvvise raffiche di vento, soprattutto su Nordest,

adriatiche, Toscana, Umbria e Lazio”.

Il grande caldo dovrebbe avere una tregua per “un

apprezzabile ricambio d’aria soprattutto da mercoledì – prosegue

Ferrara – quando si perderanno anche 8-10 gradi rispetto a

questi giorni in particolare su Alpi, Appennino e versanti

adriatici, spiegano da Meteo Expert.

Le temperature si manterranno comunque pienamente estive, con caldo più accettabile di giorno e clima frizzante all’alba.