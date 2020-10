In arrivo LAfiera!, nuova vetrina per il territorio

PORDENONE – 5 padiglioni, 170 espositori da tutta Italia, 6 aree tematiche: questi in sintesi i numeri di LAfiera!, nuovo salone multisettoriale che si terrà alla Fiera di Pordenone il 23, 24, 25 e 30, 31 ottobre e 1 novembre.

Una novità assoluta nel calendario fieristico di Pordenone che non sarà più ripetuta ma che ripropone tematiche e obiettivi di un evento che ha segnato la storia di Pordenone Fiere: la “storica” Campionaria.

Come negli anni del secondo dopoguerra quando venne ideata quella che sarebbe poi diventata la prima manifestazione fieristica del Friuli Venezia Giulia, anche in questo 2020 segnato dalla pandemia Pordenone Fiere ha raccolto le istanze di commercianti, imprenditori, artigiani, offrendo loro una nuova vetrina per incontrare potenziali clienti e ripartire dopo il duro periodo di chiusura primaverile.

Pordenone Fiere è stata affiancata in questa iniziativa dall’Amministrazione Comunale, Camera di Commercio di Pordenone e Udine, l’azienda speciale ConCentro, Fondazione Pordenonelegge, la Confartigianato e le categorie economiche. Ecco la genesi di questi due weekend che si presentano ora al grande pubblico come un’occasione di shopping, intrattenimento e socialità per le famiglie in piena sicurezza.

Il quartiere fieristico di Pordenone ha caratteristiche nazionali ed internazionali, come gli eventi che ospita, e rispetta il protocollo sottoscritto e validato dal Comitato tecnico-scientifico per questo LAfiera e le manifestazioni in programma nelle prossime settimane sono confermate anche con l’ultimo DPCM.

Gastronomia, casa, motori, libri, infanzia, food&music sono i settori che compongono il grande mosaico di “LAfiera!” in un percorso espositivo ricco anche di eventi ed iniziative dedicati a tutta la famiglia. Due gli ingressi attivi, Centrale e Nord, in cui i visitatori potranno registrarsi secondo le prescrizioni dettate dal tracciamento sanitario e accedere alla manifestazione gratuitamente.

A tutti il consiglio di fare la registrazione on line da casa nel sito lafiera.fierapordenone.it per evitare le code in entrata e accedere direttamente ai padiglioni. Con un’unica registrazione è possibile entrare più volte a LAfiera sempre gratuitamente.

LAfiera è una vetrina per le eccellenze del territorio come le aziende M.I.T. SRL (San Quirino PN) che con il partner KVM ENGINEERING SRL (Vittorio Veneto TV) ha riconvertito parte della produzione per realizzare mascherine e macchine per la sanificazione degli ambienti.

Ecco un viaggio in anteprima all’interno di LAfiera! Nel padiglione 5 e 6 le migliori soluzioni per costruire e arredare la casa, con un occhio di riguardo alla sostenibilità e al risparmio energetico. Ci saranno momenti di approfondimento organizzati dagli espositori dedicati ai bonus energetici o antisismici, 110% in primis.

Completa l’offerta del padiglione 6 il settore auto-moto e mobilità green: un’area interamente dedicata ai motori per vedere dal vivo le più interessanti proposte a due e a quattro ruote e provare la mobilità elettrica nella pista esterna. Il tempio dello shopping enogastronomico è al padiglione 7 dove i visitatori potranno scoprire il ricco patrimonio enogastronomico d’Italia e acquistare le specialità regionali direttamente dai produttori.

Spazio al divertimento più sfrenato per i bambini con il Luna Park al coperto sempre nel padiglione 7: tante giostre per tutte le età e un biglietto per un giro omaggio direttamente all’ingresso ogni giorno ai primi 1.500 visitatori under 16. Abbigliamento, accessori, prodotti artigianali e per la bellezza: l’area shopping del padiglione 8 offre tante proposte per rinnovare il look e prendersi cura di sé stessi.

Completa lo spazio espositivo del padiglione 8 uno spazio espositivo interamente dedicato ad alcune tra le migliori proposte editoriali del territorio, realizzato in collaborazione con Fondazione Pordenonelegge. L’Arena adiacente la mostra-mercato dei libri, per tutta la durata de LAfiera!, sarà animata dagli incontri con l’autore curati dagli editori presenti.

Partecipano: Alba edizioni, Aviani & Aviani editori, Cierre Edizioni, Edizioni Biblioteca dell’Immagine, Friulibris, Gaspari editore, Omino Rosso editore, Samuele editore. Spazio anche ai giovani studenti delle scuole di musica di Pordenone che si esibiranno in brevi concerti. Interverranno Scuola Salvador Gandino di Porcia e Scuola Musica SoundCem di Pordenone

A conclusione del percorso espositivo di LAfiera i visitatori incontreranno il padiglione-evento n. 9 Food&Music. Una vera e propria food court con possibilità di degustare birra artigianale, vino del territorio e specialità come carne alla brace, hamburger e fritto misto. Una edizione speciale delle Fiera della Birra Artigianale che sarà aperta al pubblico fino alle 24 venerdì e sabato e fino alle 22.00 domenica.

A completare il programma concerti di giovani band locali tutte le sere con musica di vario genere: dalle cover al rock, pop, punk fino alle sigle dei cartoni animati più famosi.

Una chicca attende i visitatori nella saletta adiacente all’ingresso Centrale: qui sarà allestita la mostra di pittura e scultura curata dall’Associazione Panorama intitolata “Par i borghi de Pordenon” ispirata agli angoli più suggestivi della città.

L’inaugurazione di LAfiera si terrà venerdì 23 ottobre alle ore 18.00 nella Sala Incontri Zuliani con la presentazione del report di sostenibilità 2019 di Pordenone Fiere. Interverranno Renato Pujatti presidente di Pordenone Fiere, Alessandro Ciriani, sindaco di Pordenone, Michelangelo Agrusti vicepresidente CCIAA di PN e UD e Sergio Emidio Bini assessore regionale attività produttive

Sono media partner di LAfiera Radio Punto Zero, Radio Company, Radio 80 e Easy Network.

In contemporanea con il secondo weekend di apertura di LAfiera! si terrà l’ormai iconico salone dedicato al mondo del matrimonio e delle cerimonie Riso&Confetti, aperto a tutti i visitatori con ingresso gratuito.

LAfiera! Fiera di Pordenone 23, 24 e 25, 30, 31 ottobre e 1 novembre

Orari:

Venerdì dalle ore 14.30 alle ore 19.30

Sabato e Domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.30

Pad. 9 Food&Music

Venerdì e Sabato fino alle ore 24:00

domenica fino alle ore 22:00

Ingresso gratuito con registrazione obbligatoria: nel sito lafiera.fierapordenone.it o all’ingresso della fiera