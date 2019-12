I Neroverdi volano a più 5 sulle terze; Pordenone-Ascoli 2-1

UDINE – I neroverdi non potevano regalarsi e regalare ai quasi quattromila presenti stasera alla Dacia Arena un Natale più bello. Il Pordenone batte l’Ascoli 2-1, allunga l’imbattibilita’ interna dove ha conquistato 23 punti frutto di 7 vittorie e 2 pareggi e vola a più 5 sul Frosinone, il Perugia e il Cittadella terzi in classifica a quota 26 punti. Le reti neroverdi al 33′ con una magia di Burrai e al 37′ con Strizzolo, al settimo centro stagionale che finalmente si sblocca in casa.

Prossimo turno giovedì 26 dicembre ore 15.00 all’Arechi contro la Salernitana.

Il tabellino:

PORDENONE – ASCOLI 2-1

GOL: 33′ Burrai, 37′ Strizzolo, 90′ Cavion

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Vogliacco, Barison, Bassoli, De Agostini; Zammarini (82′ Misuraca), Burrai, Pobega; Chiaretti (57′ Gavazzi); Strizzolo (70′ Candellone), Ciurria. A disposizione: Bindi, Ronco, Stefani, Semenzato, Monachello, Mazzocco, Zanon, Almici. Allenatore: Tesser

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Padoin, Brosco, Gravillon, D’Elia; Cavion, Troiano, Brlek (50′ Da Cruz); Ninkovic; Ardemagni (79′ Beretta), Scamacca. A disposizione: Lanni, Novi, Valentini, Petrucci, Rosseti, Piccinocchi, Gerbo, Laverone. Allenatore: Zanetti

Arbitro Sozza di Seregno, assistenti Fiore di Barletta e Schirru di Nichelino. Quarto uomo Santoro di Messina.

NOTE: angoli 2-3. Espulso Ninkovic (dalla panchina). Ammoniti Gravillon, Bassoli, Ninkovic, Pobega, Brosco, De Agostini. Recupero: 0′ pt, 5′ st. Spettatori 3.951 (di cui 1.399 abbonati), incasso 33.847 euro