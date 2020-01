In Prima Persona, convegno su Pornografia e sessismo il 24 gennaio

PORDENONE – Venerdì 24 gennaio 2020, alle 18, nel Centro Culturale Palazzo Gregoris di Pordenone, l’associazione “In Prima Persona” promuove l’incontro-dibattito sul tema “PORNOGRAFIA, MASCHILISMO E SESSISMO. DOVE L’EROS NON STA DI CASA” con la partecipazione del Dott. Domenico Trotta (andrologo e sessuologo clinico) e del Dott. Carlo Rizzo (psichiatra e sessuologo clinico), in qualità rispettivamente di relatore e di moderatore del dibattito.

La pornografia, sotto il profilo (sotto) culturale, si rivela la longa manus del patriarcato attraverso la riduzione dell’altro a oggetto, l’esaltazione dell’aggressività, la minimizzazione o l’annullamento della componente affettiva nel rapporto tra i partner. Il modello di relazione proposto dal porno è di tipo oggettivante, basandosi sul controllo e la degradazione della figura femminile e l’uso del suo corpo: costituisce pertanto un modello controeducativo di esaltazione dell’aggressività maschile e della violenza nei riguardi delle donne (violenza, revenge porn, stupro, femminicidio), e rischia di allontanare le persone da una sessualità reale condivisa con l’altro. Tende, inoltre, a isolare la sessualità di molti giovani in un mondo virtuale dove le emozioni e i bisogni della sessualità femminile restano sconosciuti o incutono timore. In questo modo non si alimenta l’eros: si penalizza il desiderio, che rimane intrappolato fuori della realtà.

L’evento, promosso dall’Associazione “In Prima Persona – Uomini contro la violenza sulle donne” mira ad evidenziare il nesso fra cultura patriarcale e misogina, la fruizione sempre più precoce e massiccia del porno tramite internet e la violenza sulle donne. L’incontro, a ingresso libero, è rivolto a cittadini, in special modo studenti e docenti delle scuole medie superiori, professionisti e operatori dei servizi sociosanitari interessati ad approfondire e discutere la tematica.

Il Dott. Domenico Trotta, medico andrologo e sessuologo clinico, è Presidente dell’Istituto Italiano Sessoanalisi, componente del Direttivo Nazionale della Federazione Italiana Scuole di Sessuologia e del Comitato Europeo di Sessuologia Medica.

È relatore e organizzatore di congressi ed eventi nazionali e internazionali sui principali temi sessuologici e andrologici e svolge attività di educazione, docenza e formazione in sessuologia. Il Dott. Carlo Rizzo, psichiatra e sessuologo clinico, ha operato presso il Dipartimento di Salute Mentale di Pordenone e svolge attività di psicoterapeuta in sessuologia.