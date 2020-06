PORDENONE – Intervento per incendio di un’autovettura, oggi pomeriggio, 17 giugno, sull’autostrada A28.

La prima partenza dei vigili del fuoco di Pordenone è intervenuta per incendio autovettura in autostrada all’altezza dello svincolo per Porcia.

A bordo 3 donne di Bassano del Grappa rimaste illese.

I vigili hanno spento l’incendio e supportato le persone coinvolte.

Sul posto polstrada e ausiliari del traffico