Incendio ex Cotonificio Amman, identificati due ragazzini

PORDENONE – Incendio all’ex cotonificio Amman del 14 maggio scorso: la Polizia di Stato ha identificato gli autori. Si tratta di due ragazzini di 14 e 13 anni, segnalati alla Procura della Repubblica per i minorenni di Trieste.

Il 14 maggio, verso le ore 18.30 un incendio di vaste proporzioni interessava in via canaletto l’impianto idroelettrico ivi ubicato, incendio domato solo il mattino seguente da più squadre dei vigili del fuoco intervenute.

Sin da subito appariva verosimile l’ipotesi dolosa dell’incendio, e le indagini avviate dalla squadra mobile della Questura di Pordenone, hanno consentito di individuare i responsabili del gesto.

Si tratta di due ragazzini pordenonesi rispettivamente di anni 14 e 13, che hanno ammesso le loro responsabilità in ordine a quanto accaduto, contestualizzando la volontà e il dolo di originare l’incendio.

I due minori sono stati segnalati alla Procura della Repubblica per i minorenni di Trieste per il reato di incendio doloso aggravato, in concorso