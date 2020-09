PORDENONE – Incendio impianto Snua. “Alle 10.00 – scrive il sindaco Alessandro Ciriani sul suo profilo facebook – ci riuniamo in Prefettura per ricevere informazioni Dall’Arpa sulle condizioni dell’aria. Per ora non mi risultano stati di emergenza. Vi terrò informati”.

Ciriani, ieri sera 19 settembre, aveva invitato a non uscire di casa e a tenere le finestre chiuse”.