Incidenti, i dati di dicembre 2019. Imputati alcol e cellulare

PORDENONE – Anche in provincia di Pordenone, il crepuscolo del 2019 si è rivelato un mese rilevante quanto a incidenti stradali.

Sul banco degli imputati, principalmente, la guida in stato di ebbrezza e l’uso improprio del telefono cellulare. Polizia municipale (Pordenone e Cordenons) e Polizia stradale ci hanno rilasciato i dati.

Cominciamo dai primi. Nell’ultimo mese del 2019, ci sono state un migliaio di sanzioni del codice della strada: le violazioni dinamiche sono state 200, tra cui 15 per omesso uso di cinture di sicurezza, 15 a causa dell’utilizzo improprio del cellulare; i sinistri sono stati 46 (15 con feriti) e 10 le guide in stato di ebbrezza; quanto alle cosiddette violazioni statiche, si sono avute 24 veicoli senza revisione, 800 divieti di sosta e qualche uso improprio di mezzi invalidi.

“Una cosa che ho notato – sottolinea il neo comandante della Polizia municipale, Massimo Olivotto, – è una perdurante maleducazione del conducente, intesa come mancato rispetto dell’educazione stradale, quanto al moderare la velocità, o all’utilizzo di un parcheggio sbagliato. Noi, stiamo fronteggiando la situazione con una professionalità importante, sia per l’equipaggiamento (etilometro, autovelox, ecc.), che per le doti del personale. Avere più vigili fuori, impegnati sul territorio, vuol dire maggiore sicurezza per il cittadino”.

Alla Polizia stradale di Pordenone partono con una considerazione: “la nuova frontiera – dicono – è far capire che non bisogna usare, in modo errato, il cellulare in auto (nemmeno con gli auricolari), principale causa di incidenti a causa della distrazione del guidatore. Ricordiamo che il codice della strada prevede, per chi guida, soltanto l’uso di apparecchi a viva voce”.

A dicembre 2019, la Polstrada, per prevenire l’incidentalità nelle arterie stradali e reprimere le eventuali violazioni al Codice della Strada, ha attuato dei controlli mirati, concentrati soprattutto sulla Statale 13 “Pontebbana”, la “Cimpello– Sequals”, la Regionale 251 e l’autostrada A/28. “Nel periodo delle festività natalizie – aggiungono – è stato compiuto un maggiore sforzo per tutelare gli utenti della strada e la circolazione stradale, tanto che sono stati attuati controlli specifici che hanno permesso di prevenire situazioni potenzialmente pericolose per l’incolumità degli utenti”.

I numeri: sono state predisposte sul territorio 155 pattuglie, con il rilevamento di 32 incidenti stradali di cui: 1 con esito mortale e con una persona deceduta; 16 incidenti con lesioni per un complessivo di 25 persone ferite; 3 con veicoli pesanti (sup. 3,5 t.) coinvolti. Nello stesso periodo sono state elevate complessivamente 491 violazioni di cui: 14 per velocità pericolosa; 33 per guida senza cintura di sicurezza; 29 per uso del cellulare alla guida; 18 per circolazione di veicolo senza revisione periodica; 12 patenti di guida ritirate; 9 carte di circolazione ritirate; sono stati decurtati 1001 punti sulle patenti di guida.

Sono state, inoltre, denunciate alla Autorità giudiziaria 8 persone trovate alla guida in stato di alterazione per uso di sostanze alcooliche, a fronte di 391 conducenti controllati; sono stati anche effettuati 2 controlli a esercizi pubblici e 6 servizi mirati al contrasto dell’eccesso di velocità con il rilevamento di 131 violazioni. Infine, sono stati controllati complessivamente 2120 veicoli e 2098 persone, e prestati 196 soccorsi a utenti della strada.