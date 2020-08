Incontro con i Papu per progetto Ail Pn 20 anni

PORDENONE – In occasione di un loro spettacolo e come da programmate intese , il famoso e simpatico duo comico cabarettistico oramai conosciuto in più parti, ha incontrato una delegazione di AIL Pordenone per gettare le basi di un appuntamento storico esclusivo da loro stessi condotto che rilegga e racconti in molti particolari e istantanee la storia e il cammino di questa associazione che compie 20 anni e che oramai è diventata una fondamentale parte della generosa e sentita solidarietà provinciale verso il prossimo e soprattutto verso l’ apparato sanitario e per le famiglie meno fortunate.

Stefano Boscariol