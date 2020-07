Indagine Sole 24 Ore, cresce gradimento sindaco Ciriani

PORDENONE – Cresce il gradimento del sindaco di Pordenone.

Lo attesta la classifica «Governance poll» del Sole 24 Ore che misura appunto il consenso conferito dai cittadini ai sindaci. Alessandro Ciriani si piazza 12esimo su 105 sindaci delle città capoluogo.

Stando all’autorevole graduatoria, l’indice di popolarità di Ciriani sfiora oggi il 60 per cento (59,9 per cento, per la precisione), in aumento dell’1,1 per cento rispetto al 58,8 per cento ottenuto alle elezioni.

«E’ un riconoscimento da parte dei cittadini del lavoro svolto che fa certamente piacere – commenta Ciriani. – Di certo ciò non significa adagiarsi sugli allori, è anzi uno stimolo in più per completare la realizzazione del programma con cui ci siamo presentati agli elettori. E’ chiaro che nelle classifiche, così come si può salire, si può anche scendere.

L’obiettivo, al di là delle graduatorie, è continuare a lavorare pancia a terra per raggiungere i traguardi che ci siamo prefissati e fare in modo – conclude – che Pordenone abbia servizi di qualità e in linea con quelli di un capoluogo».