Interact club Pn, concorso letterario per studenti delle scuole superiori

PORDENONE – Si è tenuta domenica 7 marzo, in modalità remota (ma non per questo meno coinvolgente) la premiazione del concorso letterario Interact club di Pordenone, rivolto agli studenti delle scuole superiori.

Il concorso, tenutosi a cavallo di due annate rotariane a causa della pandemia, verteva su “Ambiente ed emergenza climatica secondo i giovani” interpretato in chiave di volontariato in accordo ai principi rotariani del “servire al di sopra di se stessi al fine di perseguire il bene comune”.

I criteri di valutazione degli elaborati si sono basati, oltre che sull’aderenza al tema, sulla consequenzialità logica dell’esposizione ed ovviamente sulla correttezza ortografica e grammaticale.

Il giudizio collegiale, (benché online), ha portato alla seguente graduatoria:

Primo classificato: “Politica e cambiamento climatico: siamo sulla buona strada?” (Anita Broshka- 5C Liceo Scientifico Grigoletti)

Secondi classificati ex-aequo: “La salvaguardia del pianeta è di tutti” (Riccardo Eger- 5 Liceo Vendramini) e “Attivismo, farsi testimoni ed essere missione” (Elisabetta Testa- 5D Liceo Classico Leopardi)

Terzo classificato: “Siamo consapevoli di non dover lasciare indietro nessuno?” (Mattia Zen- 5C Liceo Scientifico Grigoletti)

E’ stata data lettura di una selezione di ciascun elaborato di fronte al pubblico di ragazzi collegati, ai giurati, ed ad una rappresentanza del RC padrino del Pordenone, RC padrino Alto Livenza e distrettuale.