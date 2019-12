Interporto, festeggiato il Natale con studenti ITS logistica

PORDENONE – Festeggiato il Natale 2019 all’Interporto di Pordenone con i ragazzi del nuovo corso biennale ITS Tecnico Superiore per l’Infomobilità e le Infrastrutture Logistiche, promosso dalla Fondazione ITS Accademia Nautica dell’Adriatico – Trieste in collaborazione con ITS Marco Polo – Venezia e in partnership con la Territoriale di Confindustria, Interporto Centro Ingrosso Pordenone e IAL FVG e partito i primi di novembre.

Giuseppe Bortolussi, amministratore delegato di Interporto Centro Ingrosso Spa, ha osservato che i ragazzi sono “simboli di speranza sotto l’albero donato da Polcenigo”.

“La scuola – ha aggiunto – è nata per far fronte sia alle richieste delle imprese di risorse umane giovani e ben qualificate, sia ai bisogni dei giovani di interagire con strutture preparate specificatamente nei settori più trainanti l’economia locale. Interporto si è reso disponibile ad operare nella pratica quotidiana assieme ai 25 studenti che hanno scelto per la loro specializzazione il corso ITS per la logistica a Pordenone”.