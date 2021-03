Interporto Pordenone, il collegamento con il Porto di Trieste ora è realtà

PORDENONE – 23 marzo 2021: questa data va ricordata come una promessa mantenuta. Due mesi fa, infatti, l’amministratore delegato di Interporto, Giuseppe Bortolussi, nel corso di una conferenza stampa in modalità video, affermò: “Tra due mesi ci sarà un treno che collegherà il porto di Trieste con l’Interporto di Pordenone”. Tutto questo si è realizzato con l’avviamento del collegamento dello shuttle organizzato da Medlog e Medway, società controllate da Msc.

Il viaggio inaugurale ha visto presenti nel terminal intermodale dell’Interporto di Pordenone, per Medway: l’amministratore delegato Federico Pittaluga, il direttore generale Fabrizio Filippi e il direttore Gestione traffico Gianluca Locati; per Hupac il direttore del Terminal di Pordenone Giuseppe Lavoradori, a sottolineare l’importanza che il polo intermodale cittadino sta acquisendo agli occhi dei più importanti operatori della logistica.

Lo shuttle quotidiano di andata e ritorno tra Trieste e Pordenone, fa crescere ancora il numero delle tratte ferroviarie verso i più importanti porti continentali e il numero di treni settimanali operativi nello scalo ferroviario pordenonese che ha raggiunto in breve tempo la quota di 50 convogli settimanali, in grado di saturare la linea ferroviaria pontebbana.

Per questa ragione i vertici di Interporto Pordenone, in primis l’ad Bortolussi, si sono attivati con Rfi, Mise e Regione Friuli Venezia Giulia, per attivare il potenziamento della linea ad alta capacità.