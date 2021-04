Interporto Pordenone, obiettivo aumento collegamenti con il Porto di Trieste

PORDENONE – L’amministratore delegato di Interporto di Pordenone, Giuseppe Bortolussi ha incontrato nella sede della società, il ceo Antonio Barbara e la commercial coordinator Martina Piccini di Hhla Plt, (Hamburger Hafen und Logistik -Piattaforma Logistica Trieste), società che ha in gestione il Molo 8° del Porto di Trieste.

Nel corso dell’incontro è emersa una visione coincidente delle missioni aziendali rivolte ad accrescere le quote di mercato della piattaforma logistica del Friuli Venezia Giulia e del suo sistema portuale con Trieste in prima fila, come porta d’accesso dal sud verso i mercati continentali.

L’ad Bortolussi ha evidenziato l’importante sforzo che Interporto e Regione Friuli Venezia Giulia stanno compiendo in termini d’investimento in opere infrastrutturali dedicate alla logistica e all’intermodalità. “L’idea di fondo – rileva l’ad di Interporto Pordenone – è quella di aumentare i collegamenti con l’entroterra friulano, il Porto di Trieste e il nord Europa”. I vertici aziendali di Hhla Plt hanno, quindi, visitato il terminal intermodale pordenonese, gestito da Hupac.