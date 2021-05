Interporto Pordenone realtà propulsiva. Si insedia la Nord Diesel di Pontarini

PORDENONE – L’area di Interporto Centro Ingrosso Pordenone si arricchisce di un’altra azienda. E’ stata inaugurata nei giorni scorsi la sede della concessionaria Nord Diesel, azienda che opera dal 1977 nel settore dei trasporti, che ha già una sede a Tavagnacco e ha voluto espandersi nel Friuli Occidentale. Fondatore è Giancarlo Pontarini, che guida l’impresa con i figli Paolo e Tiziana.

E’ un’iniziativa interessante “ha sottolineato l’assessore alla Mobilità Cristina Amirante – perché non è solo un punto vendita, ma anche un’officina autorizzata che va nel segno della mobilità sostenibile anche per i mezzi pesanti, guardando verso il futuro. Un punto a favore per Interporto che si conferma un polo logistico sempre più importante”.

“Interporto ormai – ha evidenziato l’ad di Interporto Pordenone Giuseppe Bortolussi – è un esempio di concretezza, una realtà che oggi è propulsiva, con 1300 insediati, 70 aziende presenti e con l’imminente apertura della Bretella sud, che rappresenta un successo viario, perché consente di evitare la città e permette di vivere più in sicurezza. Teniamo molto all’ambiente e accogliamo questa iniziativa solida, che fa bene a noi e al nostro territorio”.

Tiziana Pontarini ha ricordato che Nord Diesel oggi è in grado di soddisfare ogni richiesta di mobilità nel pubblico, nel privato, nelle aziende di ogni dimensione, avendo anche incrementato la propria offerta: Concessionaria Man per il Friuli Venezia Giulia, servizio di noleggio veicoli, car sharing, stazione di rifornimento per auto elettriche e servizio di sgombero neve nelle principali arterie autostradali.