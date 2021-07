Italia campione d’Europa. Nelle piazze cittadine esplode la festa popolare

PORDENONE – Piazza XX Settembre, ore 23.55 di domenica 11 luglio. Gigio Donnarumma para il rigore decisivo e l’Italia torna (dopo 53 anni) campione d’ Europa.

In città esplode la festa, a partire dall’arena allestita dal Comune, con oltre 800 tifosi presenti, nella piazza centrale, con maxischermo, per continuare con i bar del centro cittadino. Tante persone con il Tricolore in mano, a far partire una festa protrattasi fino a notte inoltrata.

E’ sembrato di tornare a quella sera estiva del 2006, quando il cuore della città si era riempito di tifosi azzurri dopo la vittoria dei campionati del mondo.

Non è stato facile per le forze dell’ordine controllare una così grande manifestazione di gioia come quella di ieri sera. Anche perchè sono state davvero tante le persone che hanno raggiunto il centro per festeggiare la vittoria degli Azzurri.

Piazza XX Settembre ha cominciato a riempirsi già prima delle otto, per poi toccare le 830 presenze, tutti seduti, con mascherina come da norme anti-covid.

E pieni di gente sono stati anche i bar, senza le stesse norme stabilite per l’area del maxischermo. Pieni di gente festante, come in altri bar della città e anche nelle aree periferiche dove le persone si sono trovate in gruppi per godersi lo spettacolo della Nazionale di Mancini. Che ci ha riportati sul tetto d’Europa, giocando nella tana di chi ha inventato il calcio. E che, però, ieri sera è stato meritatamente sconfitto da una squadra coraggiosa, che ha giocato meglio e che ha saputo prendersi la gioia del trionfo.