Italia-Inghilterra in piazza, tutti seduti e con prenotazione

PORDENONE – Il vertice sulla sicurezza in Prefettura ha precisato le modalità per vedere la finale degli europei in piazza XX Settembre, domenica 11 luglio, modalità dettate dalle direttive nazionali sulla sicurezza e sul covid.

Si potrà assistere alla partita solo seduti, e non in piedi, e solo prenotando il proprio posto. A tal fine sono stati aumentati i posti a sedere, che passano da 530 a 830. Obbligatoria la mascherina.

La piazza allestita con le sedie verrà recintata e si potrà entrare esclusivamente dai varchi presidiati, dove verrà controllata la prenotazione. Quattro gli accessi: in piazzetta Cavour; tra il bar Posta e Cappelletto, sulle salite a sinistra e a destra del palazzo del Mutilato (lato hotel Minerva e lato Musicatelli).

Si può prenotare online tramite il sito www.eventbrite.it (link diretto: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-finale-uefa-euro-2020-162549527011)

o andando fisicamente da Musicatelli in piazza XX Settembre 7 (info 0434 523039 o 3469465359). Le prenotazioni vanno eseguite nominalmente, specificando i nomi delle persone per cui si prenota. Informazioni e link per prenotare sono disponibili anche sul sito del Comune.

In piazza sarà vietato consumare o abbandonare bevande in lattina o vetro e detenere bombolette spray urticanti.