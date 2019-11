Italian Magredi, un pericolo incombente? Convegno il 16 novembre

PORDENONE – Magredi (Prati magri), le ultime forme di “prateria” In Italia, rappresentano una delle zone più originali del nostro Paese.

Per approfondire i diversi aspetti legati a questo ambiente, sia in ordine alle forme di tutela ambientale volte alla conservazione delle rare specie animali e vegetali che lo caratterizzano , sia in ordine gli aspetti culturali e sociali.

Il Forum ha organizzato il convegno dal titolo ITALIAN MAGREDI “ L’unicità delle (ultime?) praterie friulane e i pericoli incombenti”, sabato, 16 novembre alle ore 17 nella Sala Consigliare del Palazzo della Ex Provincia, Largo San Giorgio 12, a Pordenone.

L’incontro dibattito, che sarà moderato dalla giornalista Paola Dalle Molle, vedrà gli interventi di Giorgia Gaibani, Responsabile nazionale LIPU rete Natura 2000, Alessandro Giadrossi Avvocato Prof. di diritto Ambientale – Università di Trieste, Delegato WWF Italia Friuli Venezia Giulia, Mauro Caldana, Appassionato Naturalista, Gabriele Meneguzzi e Vincenzo Sponga, Artisti di Land Art – Ideatori e promotori di Humus Park. Sergio Vaccher, Fotografo Naturalista, presenterà i Magredi attraverso le sue incantevoli foto.

Natura 2000 che coinvolge i Magredi e di cui discuterà durante il convegno, costituisce la rete ecologica delle aree protette comunitarie e ha lo scopo di garantire protezione a lungo termine degli habitat e delle specie ( di fauna e flora) perché rari o minacciati.