Italo Treno collegherà Pordenone a Roma dal 1° settembre

PORDENONE – Dal 1° settembre Italo (NTV), primo operatore ferroviario privato, controllato dal Fondo americano GIP (Global Infrastructure Partners), sbarca in Friuli Venezia Giulia. Saranno due al giorno i treni che collegheranno Pordenone e Udine a Roma:

Italo 8903: partenza da Udine alle 5:55 e arrivo a Roma Termini alle 11:28 (fermate: Pordenone (6.26), Conegliano, Treviso, Venezia Mestre, Padova, Ferrara, Bologna, Firenze SMN e Roma Tiburtina)

Italo 8920: partenza da Roma Termini alle 15:15 e arrivo a Udine alle 20:37 (fermate: Roma Tiburtina, Firenze SMN, Bologna, Ferrara, Padova, Venezia Mestre, Treviso, Conegliano, Pordenone alle 20.03).

Le tariffe Udine-Roma partono da 38,80 euro in classe Smart per arrivare ai 47,90 euro della Prima, ai 49,90 euro per il viaggio A/R in giornata. La durata del viaggio è di 5 ore e 33 minuti.