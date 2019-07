Kool & The Gang, data unica il 17 al Pn Blues Festival

PORDENONE – Il Parco San Valentino ospiterà, mercoledì 17 luglio, la data unica in Italia di Kool & The Gang, iconici padrini del jazz-funk con oltre 50 anni di carriera e 70 milioni di dischi venduti nel mondo.

I ritmi soul e funky della celebre band americana hanno segnato la storia e l’evoluzione della pop-dance, influenzando la musica di tre generazioni. Grazie a canzoni come “Celebration”, “Get Down on it”, “Jungle Boogie”, “Fresh Cherish”, “Summer Madness” e “Open Sesame”, ancora oggi gettonatissime nelle discoteche e nelle radio revival, si è aggiudicata due Grammy Awards, sette American Music Awards, 25 Top Ten R&B, nove Top Ten Pop e 31 dischi d’oro e di platino.

Il gruppo prende il nome dal bassista Robert Bell, che, grazie alle sue impressionanti doti tecniche, veniva soprannominato dagli altri componenti della band “cool”. Pubblicato nel 1970, “Kool and the gang” è anche il loro primo singolo: una miscela esplosiva di funky, rhythm & blues e jazz.

Sul Second Stage, a partire dalle 21:00, il “Funk, Soul and Groove Party” di DJ FOG & LAMBI LION from PAPASTUFF scalderà il pubblico in vista dello show!