“La casa del Pordenone”, il 20 omaggio al grande pittore

PORDENONE – La casa del Pordenone con Alberto Magri presenta Carlo Scaramuzza, Mercoledì 20 Novembre ore 18, in Via Torricella 2 a Pordenone, in un’iniziativa promossa dal Circolo della cultura e delle arti.

“La Casa del Pordenone – Illustrazione dei luoghi ritrovati” è un progetto culturale, editoriale ed espositivo, a cura di Alberto Magri, presentato da Carlo Scaramuzza, dedicato alla più grande scoperta riguardante Giovanni Antonio de’ Sacchis detto il Pordenone degli ultimi trent’anni.

È un omaggio al Pordenone con una nuova formula, dove la creatività incontra la cultura, un modo inedito e accattivante di comunicare con le giovani generazioni.

Il volume raccontata la storia, il restauro e gli studi sull’edificio che custodisce gli affreschi dello Studiolo di Giovanni Antonio de’ Sacchis detto il Pordenone e scoperti nel 1989 dal restauratore Giancarlo Magri.

Il volume, a cura di Alberto Magri e edito da Libreria Al Segno Editrice, è ricco di immagini e testi bilingue, inoltre vanta la collaborazione di enti locali e internazionali.

I testi sono di: Giancarlo Magri, Carolle Bidinot, Giulio Cesare Testa, Roberto Castenetto, Giordano Brunettin e Angelo Crosato; con la documentazione fotografica di Stefano Ciol.