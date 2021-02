La lunga vita dei Miti: Menegoz parla di Prometeo il 12 febbraio

PORDENONE – Una nuova serie di approfondimenti dedicati alla ricerca dei legami fra gli eroi mitologici e la musica.

Dopo il successo della prima parte, riprende il ciclo di incontri promosso dall’Associazione culturale Atene-Roma-Delegazione di Pordenone che si svolgerà sulla piattaforma online Zoom (il link sul sito www.aiccpn.it e facebook aicc-sez.pordenone). Non tutti sanno che personaggi come Ulisse, Prometeo e Idomeneo hanno sempre influenzato la fantasia dei compositori a iniziare dal passato: da Beethoven a Mozart fino ai giorni nostri con Guccini e Dalla.

La realtà è che le figure e vicende di questi personaggi rimangono universali, senza tempo, capaci di insegnare molto anche ai nostri tempi. L’originale progetto nasce da un’idea del presidente Gianantonio Collaoni condivisa insieme al musicologo Roberto Calabretto, sostenuta dalla Regione Fvg, dal Comune di Pordenone e da Fondazione Friuli in collaborazione con “L’oppure”.

Si parte venerdì 12 febbraio alle 17 e 30, con la conferenza online tenuta da Andrea Menegoz, giovane studioso dell’Università di Bologna laureato in Lettere Classiche, il quale approfondirà la figura di Prometeo, titano, amico dell’umanità e del progresso, che rubò il fuoco per donarlo agli uomini contravvenendo ad un comandamento di Zeus così come narrato anche nella tragedia di Eschilo.

Terribile la punizione del re degli dèi che per questo affronto punì Prometeo incatenandolo a una rupe ai confini del mondo fino a farlo sprofondare nel Tartaro, al centro della terra. Per info: info@aiccpn.com o pagina Fb Aicc-Sezione Pordenone

Paola Dalle Molle