“La lunga vita dei miti”, questa settimana doppio appuntamento

PORDENONE – Doppio appuntamento settimanale online ( sulla piattaforma Zoom) per il corso “La lunga vita dei miti” promosso dall’Associazione Atene – Roma, Delegazione di Pordenone e curato da Gianantonio Collaoni e Roberto Calabretto, realizzato con il contributo della Regione Friuli-Venezia Giulia, del Comune di Pordenone, di Fondazione Friuli ed in collaborazione con l’Associazione “L’oppure”. Un percorso per riscoprire la modernità dei miti greci e delle leggende antiche di Roma riletti attraverso la musica che li ha resi immortali nei testi di molti libretti delle opere liriche così, nelle composizioni di musica moderna e contemporanea. Sono quindi, previsti due appuntamenti a iniziare da mercoledì18 novembre, alle ore 17.30, con il musicologo Roberto Calabretto che presenterà la seconda parte dei “Percorsi intorno a Medea” .

Roberto Calabretto concluderà l’approfondimento legato alla figura complessa di Medea, eroina che continua a interrogarci con la sua energia dirompente su questioni di grande attualità, ad esempio, nell’incontro con l’altro, con lo straniero altrettanto nel ruolo della razionalità e nel peso delle passioni nelle azioni umane. Infine, un approfondimento sarà dedicato allo spazio femminile e al potere maschile. A seguire, venerdì 20 novembre, alle ore 17.30, Giada Viviani, docente all’Università di Genova, terrà una relazione dal titolo: “Il suono che fa danzare le stelle. Il mito di Orfeo nell’opera tra XVII e XVIII sec”. La relatrice invece, interviene delineando la figura di Orfeo attraverso un viaggio nel mondo della poesia e della musica, cogliendo la sua forza e la sua capacità di fascinazione. Una presenza trascinante, ma alla fine illusoria, perché destinata ad arrestarsi di fronte all’ineluttabilità della morte.

