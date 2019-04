La magia dell’istante nella nuova personale del fotografo pordenonese Paolo Ciot

SACILE – Il fotografo pordenonese Paolo Ciot ritorna ad esporre nella sua terra, il Friuli Occidentale, con una nuova selezione di foto istantanee Polaroid.

L’artista, pordenonese, classe 1979, reduce da numerose personali e collettive in giro per il Vecchio Continente, continua ad esplorare il mondo delle istantanee. Con spirito naïf e sognante rende intimista, leggero, quel pezzettino di carta che sta a certificazione del suo incontro fotografico e lo trasforma nella traccia di una esistenza surreale che scavalca lo stile post-punk in sottofondo.

Una Polaroid testimonia l’esistenza di un istante sopravvissuto al flusso del tempo, unico come la Vita che lo ha portato al di fuori dello scorrere, meritevole di quell’Aura che la Fotografia geneticamente non ha e che ora rende immateriale l’Arte contemporanea.

Presentazione della mostra sarà a cura del professor Antonio Ros.

D-ISTANTI, questo il titolo dell’evento, inaugurerà Sabato 4 maggio alle ore 18.00 presso la galleria IMAGINARIO di Sacile in via Dante Alighieri, 16 e facente parte del circuito FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche).

La mostra sara aperta fino al 26 maggio, visitabile dal martedi alla domenica dalle 17 alle 19; la domenica anche al mattino dalle 10 alle 12

