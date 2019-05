La pista ciclo-pedonale che porta all’università

PORDENONE – La prossima settimana, quella che comincia da lunedì 27 maggio, inizieranno i lavori per realizzare la pista ciclo-pedonale in via Mantegna e via Canaletto che collegherà l’esistente rete delle ciclabili lungo viale Martelli alla sede universitaria di via Mantegna – via Prasecco.

E già stato allestito il cantiere con le macchine operatrici e i materiali e sulla sede stradale sono stati collocati alcuni cartelli stradali che indicano la presenza dei lavori in corso e il parziale restringimento della carreggiata.

Con una lettera il sindaco Alessandro Ciriani e l’assessora all’urbanistica Cristina Amirante hanno già comunicato ai residenti l’avvio e la natura degli interventi.

Verrà realizzata una pista ciclo-pedonale sul lato destro di via Canaletto entrando dalla rotonda di Borgomeduna che proseguirà sul lato sinistro di via Mantegna andando verso l’università.

Lungo tutta l’estensione della pista ciclabile, quindi sia in via Canaletto che in via Mantegna, sarà realizzato un nuovo impianto di illuminazione pubblica e verrà predisposta la linea interrata per la fibra ottica.

I lavori dureranno circa tre mesi, la circolazione rimarrà aperta a doppio senso e solo in prossimità del cantiere sarà istituito il senso unico alternato. Questo modo di operare contribuirà a ridurre i disagi alla circolazione poiché il cantiere avanzerà man mano che procedono i lavori.