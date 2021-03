La sfortuna prevale sul grande cuore dei Ramarri; Empoli-Pordenone 1-0

EMPOLI – La sconfitta al Castellani contro la capolista Empoli poteva essere scontata considerato il momento negativo degli uomini di Tesser se prendiamo in considerazione i soli 2 punti conquistati negli ultimi sei match di campionato e la sterilità neroverde in fase offensiva e la lunga lista degli indisponibili a cui nella mattinata odierna si sono aggiunti i casi di positività Covid-19.

Ma il Ramarro, seppur decimato e ridotto stasera in dieci in campo per 85 minuti causa espulsione Falasco, ha resistito e sudato la maglia meritando sicuramente quel punticino che avrebbe, non solo rasserenato l’ambiente, ma portato autostima e fiducia per il proseguio della stagione e che è sfumato a pochi minuti dalla fine della partita e precisamente al 43′ del st per una sfortunata autorete di Chrzanowski.

Il Pordenone con questa sconfitta (la quinta nelle ultime sette partite) scivola così al 15° posto in classifica a piu’ sei dalla zona play-out.

Nel prossimo turno, sabato 20 marzo ore 14.00, i ramarri ospiteranno al Teghil il Pisa.

Il tabellino:

EMPOLI – PORDENONE 1-0

GOL: 43′ st Chrzanowski (aut.)

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Romagnoli, Casale, Parisi; Zurkowski (29′ st Crociata), Stulac (42′ st Ricci), Haas (42′ st Matos); Bajrami; Mancuso (23′ st Moreo), Olivieri (1′ st La Mantia). A disp.: Furlan, Terzic, Sabelli, Damiani, Pirrello, Nikolaou, Cambiaso. All. Dionisi.

PORDENONE (5-3-2): Perisan; Biondi (47′ st Turchetto), Camporese, Stefani, Falasco, Chrzanowski; Zammarini (47′ st Foschiani), Scavone, Rossetti; Mallamo (16′ st Secli), Musiolik. A disp.: Bindi, Fasolino, Del Savio, Samotti. All. Tesser.

ARBITRO: La Penna di Roma 1. Assistenti: Del Giovane di Albano Laziale e Marchi di Bologna. Quarto ufficiale: Paterna di Teramo.

NOTE: al 6′ pt espulso Falasco. Ammoniti Olivieri, Mancuso, Stulac, Bajrami, Musiolik. Angoli 12-0. Recupero: pt 1′; st 3′.

P.G.