Ladro fa razzia di Gratta e vinci in un’edicola del centro storico

PORDENONE – Una persona con accento straniero, ieri 18 febbraio, ha fatto razzia di Gratta e vinci all’edicola Al Corso in corso Vittorio Emanuele, di Stefania e Omar Biscontin.

Mentre il titolare si era recato nella stanza adiacente per recuperare del materiale l’uomo si è impossessato di numerosi Gratta e vinci, per un valore di 1.200 euro, posti nel cassetto, per poi fuggire.

L’uomo indossava un cappellino da baseball e la mascherina chirurgia di protezione. Voleva acquistare una grossa quantità di tabacco, che il titolare non aveva immediatamente a disposizione. Così Biscontin si è assentato qualche istante per andare in magazzino e, quindi, assecondare le richieste del cliente, che ne ha approfittato per mettere a segno il furto.

Biscontin ha denunciato l’accaduto: polizia e carabinieri hanno immediatamente avviato le ricerche.