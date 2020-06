Lady Avventura, Panathlon, Fidapa e Nam: concerto di solidarietà

PORDENONE – Il NAM, nuova Azzano musica, con la collaborazione di Lady Avventura di Pordenone, un gruppo di donne che portano aiuti e solidarietà nel mondo, sostenute dalle associazioni FIDAPA (federazione Italiana donne arti professioni e affari ) e PANATHLON (club di sportivi ,dirigenti ,giudici e amanti dello sport) hanno realizzato un concerto di solidarietà.

Questo grande concerto trasmesso in streaming, è stato una manifestazione di umanità, riconoscenza e soprattutto un evento culturale di grande rilievo.

Un momento di solidarietà e vicinanza verso quelle persone che hanno sofferto e soffrono tuttora negli ospedali, nei centri per anziani ,nelle case di riposo , abbiamo potuto sentirci così vicini a loro, per portare un momento di gioia e aiuto in un periodo che è stato per tutti molto difficile.

Una manifestazione di gratitudine verso tutte le persone che hanno dedicato il loro lavoro in prima linea, per combattere il virus per salvare la vita di molte persone.

Ed infine una manifestazione culturale ,dove la musica ha unito tutti in un abbraccio di speranza.

Un messaggio di amore ,di vicinanza e di solidarietá, verso le personae sole , perché la musica ha straordinari effetti benefici ed ha la capacità di scaldare i cuori di tutti.

L’iniziativa ha valorizzato non solo il territorio ,ma anche artisti locali, regionali e nazionali spaziando dalla musica classica alla musica moderna.

In questa occasione l’orchestra di trombe del Friuli-Venezia Giulia ha presentato un repertorio classico ,con musiche rilassanti sempre molto gradite , al termine si è esibito il grande trombettista Nello Salza con musiche dei film di Morricone che lui stesso ha suonato in ben 250 film.

Un ringraziamento speciale a tutte le strutture ospedaliere che hanno aderito all’iniziativa, all’hotel Santin, alla casa Serena, alla casa Umberto primo di Pordenone, alla Casa per anziani di Azzano X e al canale 13 che esclusivamente ha trasmesso il concerto.