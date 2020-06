Lavori, viabilità modificata incrocio vie Udine e Levade

PORDENONE – Da martedì 23 giugno la viabilità lungo via Udine verrà modificata e il traffico deviato su una apposita bretella realizzata nell’ambito dei lavori in prossimità dell’incrocio con via Levade. L’incrocio sarà regolato con obbligo di svolta a destra per coloro che si immettono in via Udine da via Levade.

Questa modifica al transito consentirà di realizzare lo spostamento delle reti del gas e il successivo scavo della galleria, che passerà sotto la viabilità comunale e sotto la ferrovia per collegare l’autostrada A28 con la S.S. 13 Pontebbana.

Autovie venete spa, stazione appaltante per i lavori di realizzazione della Circonvallazione Sud a Pordenone, realizzerà l’intervento e lo spostamento del traffico durerà nove mesi.