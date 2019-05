“Legionella: che cos’è, come si diffonde, come si previene”, convegno Ascom

PORDENONE – “Legionella: che cos’è, come si diffonde, come si previene” e criticità. E’ il titolo del convegno in programma lunedì 20 maggio, dalle 15 alle 17, nella sede Ascom-Confcommercio Imprese per l’Italia, in piazzale dei Mutilati, 4 a Pordenone (Zona San Valentino).

Il relatore è Paolo Nadal, del Dipartimento di prevenzione area ambienti, dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n.5 “Friuli Occidentale”.

Il convegno è promosso da Ascom e Federalberghi.