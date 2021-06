L’Estate a Pordenone riparte con 350 eventi in centro e nei quartieri

PORDENONE – Ben 350 eventi in centro e nei quartieri. L’Estate a Pordenone organizzata dal Comune riparte con un cartellone amplissimo dal 20 giugno al 5 settembre e con l’anteprima dei concerti di Piano city già dal 18 giugno. La città torna a vivere grazie a musica di tutti i generi, rassegne teatrali, spettacoli, incontri culturali, attività per i più piccoli e molto altro ancora. Coinvolte 66 associazioni e oltre 30 location tra piazze (la principale sarà piazza XX Settembre), parchi, edifici storici, musei e strutture culturali, aree naturalistiche e centri sportivi. Oltre al Comune, l’Estate a Pordenone beneficia dell’aiuto fondamentale della Regione FVG – Direzione Turismo, Fondazione Friuli, Friulovest Banca e della collaborazione di C’entro anch’io – Sviluppo e Territorio e Confcommercio Ascom Pordenone.

«Un’estate ricca come non mai in tutta la città – ha affermato il sindaco Alessandro Ciriani, che ha presentato il programma affiancato dall’assessore Pietro Tropeano – lo dovevamo a Pordenone ai pordenonesi dopo oltre un anno di paralisi delle attività culturali. Ora finalmente si riparte, con l’osservanza di tutte le prescrizioni. E si riparte mettendo in rete la grande vitalità delle tantissime associazioni della nostra città. Pordenone ha nella cultura un elemento fondamentale che molti ci invidiano e di cui siamo orgogliosi» ha concluso.

Rassegne consolidate e nuove

Il programma si snoda tra manifestazioni storiche e più recenti e tra artisti internazionali, nazionali e locali. Si va dai 30 anni del Pordenone Blues festival (20-24 luglio) – da festeggiare con i concerti di Mario Biondi, Negrita, Zen circus e il «blues on the road» – all’intrattenimento nei quartieri per i bimbi; dalle sonorità del Music in village (25-28 agosto, con l’ex Cccp Giovanni Lindo Ferretti, Dardust, Rkomi, Dub Fx e Mr Woodnote) ai protagonisti nazionali della cultura e del giornalismo di PordenonePensa (12-16 luglio); dal cinema sotto le stelle (luglio e agosto) a Jazzinsieme (8-10 luglio, con Rosario Bonaccorso quartet, Step trio, Miles’ legacy quintet, Gege’ Telesforo quartet).

Programma e prenotazioni online

La maggior parte degli appuntamenti è a ingresso gratuito ma, in ogni caso, per partecipare a qualsiasi evento è sempre obbligatorio prenotarsi, in ossequio alle regole anti contagi. I riferimenti (email o link) per prenotare sono indicati in ciascun evento su comune.pordenone.it/estate dove è disponibile il calendario degli eventi.

Inaugurazione: concerto all’alba e Piano city di sera

Doppia inaugurazione domenica 20 giugno, una all’alba, l’altra la sera. Le prime luci del mattino saranno salutate dal concerto «Cantando il cinema», di Corocastel e Ensemble Fadiesis, sulle rive del Noncello, nell’ambito della «festa sul Noncel» lungo la Rivierasca chiusa al traffico. Alle 21, invece, in piazza XX Settembre, il concerto «Get Happy» del duo Paolo Alderighi e Stephanie Trick. Il live serale chiude la rassegna Piano city (che dal 18 giugno invaderà la città con 55 concerti di pianoforte) e contemporaneamente inaugura appunto l’Estate. Ma c’è anche un pre appuntamento, domenica 13 giugno, con il picnic chilometro zero al parco San Valentino (modulo di prenotazione sui social) tra chioschi, musica, divertimento e prodotti tipici. Suoneranno gli Absolute five, che chiuderanno anche il lungo cartellone estivo il 5 settembre in piazza XX Settembre. In mezzo, come detto, una rosa infinita di eventi per grandi e piccoli, giovani e famiglie.

Musica

La musica è decisamente protagonista e, oltre alle già citate manifestazioni, si esprimerà in mille forme: le chitarre del Segovia guitar week, i suoni d’avanguardia dell’Exconventolive, le rassegne e i concerti delle scuole di musica e non solo. Presente anche l’orchestra San Marco che, assieme a un pool di associazioni, propone una serie di concerti al parco San Valentino. Il teatro Verdi ospiterà nuovamente in città la Gustav Mahler jugendorchester, l’orchestra giovanile più prestigiosa al mondo.

Teatro e bambini

Nei quartieri, piazze e aree verdi il divertimento e lo svago per le famiglie sarà assicurato anche da un fitto programma di spettacoli e intrattenimento teatrale. Per esempio «Scena Bimba, con famiglia», rassegna curata da Scuola sperimentale dell’attore e Ortoteatro, ospitata in largo san Giorgio tutti i venerdì di luglio e agosto, con compagnie teatrali professionistiche locali e nazionali. Il parco del castello di Torre sarà uno dei luoghi fulcro dell’Estate con oltre 50 eventi di una decina di associazioni coordinate da Speakeasy teatro. Sul palcoscenico si alterneranno I Papu, spettacoli di teatro amatoriale e professionale, incontri letterari, musica. Novità di quest’anno saranno gli eventi in piazzetta Pescheria che diventerà uno spazio teatrale all’aperto con diversi appuntamenti, a cura del Verdi, di prosa, musica e teatro per bambini. Ma tanti altri sono gli spettacoli nelle biblioteche e nelle altre location nei rioni cittadini. Presente anche il Paff! con i laboratori di fumetto dai 6 agli 11 anni.

Cultura e cinema

Spazio agli incontri culturali, dalla poesia agli approfondimenti di PnPensa. In programma anche le visite guidate al museo civico e alla Pordenone che sorprende, rivolte sia ai visitatori sia ai pordenonesi che vogliono riscoprire i tesori della propria città. E poi l’immancabile Cinema all’aperto di Cinemazero, in piazzetta Calderari, e Filmaker nei giardini di via Bertossi.

Location

Tutta la città sarà costellata di appuntamenti. Le vie del centro con l’arena di piazza XX Settembre, piazzetta Pescheria, largo San Giorgio, piazzetta Calderari. E poi i palazzi storici e culturali: loggia municipale, ex convento di San Francesco, corte Policreti, il museo Ricchieri, Paff, teatro Verdi, Capitol, duomo, biblioteca civica. Anche le aree esterne alle biblioteche di quartiere saranno sede di eventi (largo Cervignano, vie Pontinia e Vesalio, Torre), così come le zone verdi: Rivierasca e imbarcadero Marcolin, parchi San Valentino e del castello di Torre, il parco Baleno di via Martelli, quello della Madonna Pellegrina e l’urban area di via Bertossi. I quartieri ospiteranno spettacoli e appuntamenti anche nelle sedi delle associazioni, nei sagrati delle chiese di Torre e Vallenoncello o in diverse location a Borgomeduna, San Gregorio, Rorai grande, così come all’auditorium Concordia e al Capitol. In programma anche appuntamenti con lo sport, dal velodromo Bottecchia al pattinodromo via Fratelli Rosselli.

Associazioni

A dare vita al programma è la ricca rete associativa cittadina, tra associazioni di teatro, scuole di musica, sodalizi sociali e sportivi. Queste le associazioni culturali, artistiche e sociali: Accademia Musicale Naonis, Rotary, Salvador Gandino, Barocco Europeo, Cinemazero, Complotto Adriatico, Convivialia, Creativamente Territorio, Associazione culturale E.N. Rogers, Il Deposito, I Papu, Le Muse Orfane, Speakeasy, Dance Mob, Filarmonica Città di Pordenone, associazione Friulana Donatori di Sangue, Il Castello Torre, Musica Pura, Fadiesis, Gabriel Faurè, Pordenone Giovani, Propordenone Onlus, Pordenone Pedala, Sonic Pro, Sviluppo e Territorio, Teatro Pordenone, Vastagamma, ass. Naz. Bersaglieri MM OO F.lli De Carli, Blues in Villa, Cultura e Musica, Centro Iniziative Culturali Pordenone, Centro Sportivo Italiano, Circolo Eureka, Compagnia Arti e Mestieri, Ensemble Armonia, Etabeta Teatro, Fita Pordenone, associazione Adelinquere, Farandola, Fondazione Pordenonelegge, Gruppo Teatro Pordenone Luciano Rocco, Ondedemar, Ortoteatro, PianoCity Pordenone, Polinote, PordenoneTurismo, Proloco Pordenone, Promoturismo, Thesis, Zerorchestra, scuola di musica Città di Pordenone, scuola di Musica Luigi Mascagni, Scuola Sperimentale dell’Attore, Segovia Guitar Academy, Orchestra e Coro San Marco. Queste, invece, le associazioni sportive dilettantistiche: Al Viale, Amici Della Pista, Amici dell’Udace, Ciclistica Bottecchia, Dance Theatre School,Emozione, Gommonauti Pordenonesi, Latin Love, Torneo Internazionale Giovanissimi.