Liberazione, celebrazioni senza pubblico ma con associazioni partigiani e autorità

PORDENONE – Nel rispetto delle norme anti covid valide fino al 25 aprile – che prevedono che tutte le cerimonie si svolgano in forma statica e senza pubblico – le celebrazioni per la Festa della Liberazione si svolgeranno anche quest’anno in forma ridotta.

Pur senza il pubblico, gli organizzatori hanno concordato di onorare il 25 aprile – come di consueto in piazzale Ellero – con una cerimonia, inizio alle 10, alla presenza del presidente dell’Anpi provinciale, Loris Parpinel, le associazioni partigiane e combattentistiche d’arma che porteranno i labari, il sindaco Alessandro Ciriani, il vicario del prefetto, il sottosegretario Vannia Gava, dell’assessore regionale Tiziana Gibelli.

Non verranno tenuti discorsi, ne saranno presenti le bande militari. Non può invece mancare la deposizione di una corona di fiori al Monumento ai caduti, a cura degli agenti della polizia municipale.

“Pur senza la partecipazione del pubblico, commenta in una nota l’Amministrazione comunale, la cerimonia mantiene intatta il suo profondo significato di onorare tutti coloro che hanno combattuto per la liberazione dell’Italia”.