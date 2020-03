Lions, aiutiamo ad aiutare. Grande successo per crowdfunding

PORDENONE – Stiamo attraversando una particolare e quasi irreale situazione di emergenza che stravolge le nostre quotidiane abitudini e, di riflesso, limita anche la possibilità di rendere concreto il nostro

aiuto. Limita, ma non annulla.

Ed è in questo senso che il L.C.Pordenone Naonis, ha avviato una raccolta fondi, da destinarsi al reparto di Terapia Intensiva e Medicina d’urgenza dell’Ospedale Civile di Pordenone, e nello specifico all’assicurare al personale medico ed infermieristico nuovi presidi sanitari quali ventilatori, pompe a infusione, sistemi di monitoraggio.

A questa iniziativa hanno prontamente aderito anche i Club di Zona (Pordenone Host, Porcia, Brugnera .Pasiano .Prata, Sacile, Maniago, Sesto Al Reghena. “Aiutiamo ad aiutare”(LINK) è il crowdfunding avviato nella giornata di venerdì 13 marzo che sta avendo un valido riscontro grazie al prezioso contributo di quanti hanno prontamente creduto in questo progetto e a loro va il nostro sincero ringraziamento.

Pur consapevoli di altre analoghe iniziative già in essere, vorremo dare ulteriore impulso e visibilità a tale iniziativa affinchè quello che ora è una necessità non si trasformi, a breve, in emergenza.

Tale raccolta può essere il giusto modo per manifestare il nostro incoraggiamento ai medici e agli infermieri del nostro Ospedale, ora più che mai, in prima linea:#iodonodacasa ben si abbina all’#iorestoacasa. Un piccolo contributo per raggiungere

un grande e nobile obiettivo.

Vera Casagrande (Presidente Lions ClubPordenone Naonis)