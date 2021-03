Lions Pn Naonis: AiutiAmo, raccolta GoFundMe per famiglie in difficoltà

PORDENONE – Il Lions Club Pordenone Naonis, ha organizzato una raccolta fondi per sostenere le famiglie che sono in difficoltà economica. In quest’ultimo anno, purtroppo, le famiglie della nostra comunità seguite dai servizi sociali in virtù di tali difficoltà sono aumentate.

La distribuzione di generi alimentari di prima necessità si è intensificata e le code agli sportelli, sia nei servizi sociali sia nelle associazioni dedicate, si sono allungate.

Di fronte a queste immagini, noi soci abbiamo sentito il bisogno e il dovere di attivarci, impegnandoci in un’iniziativa di supporto che potesse sommarsi ai contributi concreti apportati dai singoli cittadini.

Il Club già da anni promuove la cultura della solidarietà per aiutare le famiglie che hanno figli minori, organizzando una serata di spettacolo al Teatro Giuseppe Verdi di Pordenone e utilizzandone l’intero ricavato per l’acquisto di buoni spesa distribuiti dai servizi sociali del comune di Pordenone.

Quest’anno la serata al Verdi non potrà essere realizzata, ma non intendiamo arrenderci, consapevoli che, ora più che mai, il nostro supporto può essere fondamentale. Ed è per tale ragione che abbiamo deciso di organizzare una raccolta fondi tramite la piattaforma GoFundMe.

Il nostro è un piccolo club, ma insieme a tutti i cittadini possiamo fare la differenza: anche il più piccolo contributo può servire ad alleviare la situazione di disagio di alcune famiglie.

Prendiamoci cura delle famiglie che si prendono cura dei figli, perché i figli della Comunità sono anche nostri.

AiutiAmo!

Un grazie di cuore, in anticipo, a chi si unirà a noi.

Silvia Masci