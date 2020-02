Lions Pn Naonis, il 28 Galà di musica e solidarietà

PORDENONE – Il Lions club Pordenone Naonis con il patrocinio del Comune, il 28 febbraio alle ore 20.45, organizza l’undicesimo Galà di Musica e Solidarietà al Teatro Comunale G. Verdi di Pordenone.

L’evento è coordinato dal direttore artistico Gianni Fassetta in collaborazione con Corocastel di Conegliano, Veronika Di Lillo, Alan Dario, Mauro Zavagno, Ilenia Grillo, Gianni Casagrande e Giorgio Susana.

L’evento Cantando il cinema Musica per la Solidarietà attraverso le musiche di Mancini, Morricone, Piovani e Vangelis intende aiutare alcune famiglie di Pordenone in difficoltà economiche con figli minori, donando loro dei buoni – spesa. Il club desidera inoltre, con il ricavato delle donazioni, contribuire alla realizzazione di progetti lionistici internazionali, nazionali e locali.

Per il Lions club Pordenone Naonis questa iniziativa è importante perché dimostra come il linguaggio artistico e la sinergia con istituzioni, associazioni, aziende e cittadini promuovano la cultura della solidarietà per servire insieme la comunità.

Chi desidera partecipare alla manifestazione può rivolgersi, per ricevere i biglietti e per le donazioni, a Musicatelli, MP Musica, Scuola di Musica Fadiesis, Studio Buttazzi.

Per informazioni si può telefonare da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 12.30 al 0434.43693.