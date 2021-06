Lista Ciriani-Pordenone Cambia alza i veli in piazza XX Settembre il 9 giugno

PORDENONE – – Mercoledì 9 alle 20.15 in piazza XX Settembre il sindaco Alessandro Ciriani presenterà i 40 candidati della Lista Ciriani – Pordenone Cambia alle prossime elezioni comunali.

In pochi giorni sono state già raccolte centinaia di adesioni tanto che i promotori hanno dovuto aumentare il numero di sedie disponibili. Ci si potrà sedere «una sedia si e una no» secondo le norme anti contagio. Qualora i posti a sedere siano esauriti si potrà comunque assistere in piedi all’evento, all’esterno del perimetro transennato.

L’evento è organizzato secondo le regole covid. Oltre alla mascherina e al distanziamento, gli organizzatori raccomandano di arrivare entro le 20.15, poiché dopo quell’ora le sedie eventualmente libere verranno riassegnate. In caso di maltempo la manifestazione si terrà al padiglione 5 – ingresso centrale – della Fiera di viale Treviso.

«Completare la lista con tutti i 40 candidati con largo anticipo rispetto alle elezioni è un segnale che conforta – commenta il sindaco Ciriani – così come dà fiducia l’entusiasmo e l’attesa che percepiamo per l’incontro di mercoledì, a cui sono tutti invitati. La rosa dei nostri candidati rappresenta al meglio Pordenone e le sue componenti, dal sociale allo sport, dalla cultura al mondo del lavoro e dell’economia. Una lista composta da donne e uomini di valore che ringrazio per essersi messi in gioco, a disposizione della città».

Dopo un intervento introduttivo di Ciriani, i candidati, tutti sul palco, verranno velocemente presentati uno ad uno.